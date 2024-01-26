В Казахстане будет учрежден Научно-исследовательский институт Каспийского моря для изучения экологических проблем региона

Постановление о создании института было утверждено Правительством РК по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации. Институт будет фокусироваться на анализе проблем, таких как снижение уровня воды, массовая гибель тюленей и рыб, а также забота о популяции каспийского тюленя, ихтиофауне, акватории и побережье.

Он также будет сотрудничать с коллегами из других прикаспийских государств. Создание института направлено на предоставление объективной информации о экосистеме Каспийского моря, что послужит основой для разработки комплексных мер от государственных и местных органов. Инициатива также соответствует обязательствам Казахстана по сохранению Каспия.