В библиотеке им. С. Муканова для школьников провели урок к 80-летию снятия блокады

«Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!»: в областной библиотеке им. С. Муканова состоялась встреча с учащимися средней школы №14 им.Ю.А. Гагарина. Детям рассказали о блокаде Ленинграда и какой ценой жителям города досталась победа.

АСЕЛЬ ШАЙХИСЛЯМОВА, библиотекарь отдела читального зала областной библиотеки им.С. Муканова:

— Цель мероприятия — вспомнить, рассказать о защитниках Ленинграда, показать художественные книги, литературу, стихи. Тут были прочитаны стихи Жамбыла Жабаева, Ольги Берггольц про защитников Ленинграда. Показан фильм о блокаде Ленинграда.

Матвей Мельницкий с раннего возраста проявляет большой интерес к истории Великой Отечественной войны. Матвей изучает историю и смотрит исторические фильмы. На днях посмотрел «314 Стрелковую дивизию».

МАТВЕЙ МЕЛЬНИЦКИЙ, учащийся средней школы №14 им.Ю.А.Гагарина:

— По сегодняшнему мероприятию я понял, что защита Ленинграда была очень сложной, что наши герои воевали, прошли очень тяжелые испытания, но одержали победу. Прадедушка мне рассказывал много про Великую Отечественную войну, что годы были тяжелые, что они воевали. Было, конечно, всё тяжело, но они оказались сильнее и справились.

Здесь же развернули книжную выставку «Эха блокадного Ленинграда».



Камилла Карим