Состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при Сенате Казахстана

Под председательством Маулена Ашимбаева прошло заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при Сенате Казахстана.

В заседании приняли участие сенаторы, руководители госорганов и депутаты маслихатов из всех регионов страны. Были обсуждены механизмы совместной работы, включая вопросы законотворчества, сотрудничества депутатов и маслихатов в решении проблем в регионах, развития местного управления и мониторинга реализации законов. Ашимбаев подчеркнул важность реализации задач, указанных в Послании Президента, включая новую модель экономической политики.

По итогам встречи была отмечена необходимость объединения усилий для активизации работы в различных сферах, включая законотворческую деятельность.