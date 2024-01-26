Подрядчиков, обслуживающих трассу республиканского значения «Жезказган -Петропавловск», могут наказать

Об итогах выполненных работ по ремонту дорог и в целом о состоянии дорожной сети говорили на брифинге региональной службы коммуникаций. СКО занимает лидирующее место в стране по протяженности автодорог. Содержать их в нормальном состоянии — одна из основных задач местных органов.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— В 2023 году по местной сети всеми видами работ охвачено 700 км. Строительство — 1 км, капитальный ремонт — 46,8 км, Средний ремонт — 652,2 км, по итогам года отремонтировано 480 км.

Одного только ремонта дорожного полотна мало. Каждый день в социальных сетях люди жалуются на ненадлежащее состояние дорог: сугробы, наледи, выбоины. Некомфортно ездить в городе и на трассах. Недавно на республиканской дороге «Жезказган -Петропавловск» за один день произошло 2 аварии, в одной из них погибли люди. Зимним содержанием этой трассы занимается ТОО «КАЖсервис».

КАНАТ УСЕРБАЕВ, заместитель директора СКОФ АО «КазАвтоЖол»:

— Непосредственно были факты ДТП. Выезжали на данный участок с управлением местной полицейской службы. ТОО «КАЖсервис» — непосредственно им были даны поручения. При невыполнении данных поручений мы штрафуем данную организацию, которая обслуживает. Сейчас департамент полиции этим вопросом занимается.

Отчитались на брифинге и представители филиала Национального центра качества дорожных активов. Выборочным контролем специалисты охватили 163 ремонтных объекта.

ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— По областным дорогам выборочным контролем качества работ охвачено 12 объектов, выполнено 67 выездов на данный объект. Отобраны 333 пробы, из которых 121 проба не соответствует требованиям нормативно-технической документации. По всем выявленным нарушениям и несоответствиям филиал направил письма и протоколы испытания.

В текущем году ремонтом охватят порядка 570 км местной сети дорог и почти 68 км улично- дорожной сети. В целях контроля качества работ по всем автодорожным проектам заключены договоры с Национальным центром качества дорожных активов.



Камилла Карим