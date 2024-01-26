По системе дуального обучения учатся студенты СКППК

Маргарита Игишева — студентка 4 курса Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Обучается по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». На данный момент проходит практику в ТОО «ВиВаГа — Лада».

МАРГАРИТА ИГИШЕВА, студентка Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

— В мою работу входит замена масла. Ежедневное ТОО. Также шиномонтаж — это замена зимней резины на летнюю. Также наоборот смотря по сезону. Это получилось спонтанно. Я шла по улице увидела, как мужчина делает свою машину и задалась вопросам, почему бы тоже не попробовать. После окончания колледжа появилось желание также пойти дальше здесь работать.

Товарищество более десяти лет является социальным партнером СКППК. Студенты рабочих специальностей обучаются по системе дуального обучения, то есть 60% их учебного времени отводится на практику. Это даёт возможность осваивать современные технологии непосредственно на производстве, что повышает уровень профессионализма студентов. На данный момент в компании трудятся 15 выпускников СКППК.

МАКСИМ КОРОЛЁВ, технический директор ТОО:

— На постоянной основе студенты проходят у нас практику. Со своей стороны стареемся привить любовь к данной специальности, потому что не каждому дано. С нашей стороны предоставляем очень хорошую современную материальную базу, диагностическое оборудование. Также наши непосредственно работники проходят регулярное обучение по нашим брендам. Передаем эти все знания молодому поколению, нашим студентам. Студентов, которые хорошо себя показывают на практике, мы приглашаем на работу по окончанию колледжа.

Стажировку студенты и преподаватели проходят согласно программе, утверждённой в Палате предпринимателей «Атамекен». На данный момент колледж сотрудничает с 10 крупными и 19 мелкими социальными партнерами.

ДИНАРА САНДЫБАЕВА, заместитель директора по учебной работе СКППК:

— Мы готовим студентов по квалификации «Мастер по ремонту автотранспорта». Наша самая главная цель и задача учебного заведения и социальных партнеров — это практико-ориентированная подготовка. На базе этого предприятия проходят стажировку по специальным дисциплинам для того, чтобы все теоретические знания, которыми они обладают, соответствовали современным требованиям.

Всего в колледже обучаются порядка 1000 студентов по 11 специальностям и 15 квалификациям.

Камилла Карим