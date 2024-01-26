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Тема недели
Промо
Вечерние новости
Важное за неделю
Акимат СКО
Новости Казахстана
Экономика и финансы
Промышленность
Сельское хозяйство
ЖКХ
Образование
Здравоохранение
Дети/молодежь
Культура
Спорт
Правоохранительные органы
ЧС
Экология
Общество
Новости МТРК
Разбор
проекты
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мандат
Мнение эксперта
Программа 7+7
Вызов
Служу народу
Информационное обозрение
Занимательная наука
PRO - здоровье
Рухани жаңғыру
Адал көмек
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Новости МТРК 25.01.2024
26 Января 2024, 14:16
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