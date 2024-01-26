Министерство науки и высшего образования РК и Университет Оксфорда подписали соглашение о введении казахского языка в учебный процесс

Визит делегации, включая министра науки Саясата Нурбека и ректоров вузов Казахстана, включал в себя знакомство с Бодлианской библиотекой и презентацию первого издания словаря Oxford Qazaq Dictionary. Министр подчеркнул важность языка для культуры и общества, а также сообщил о цифровом развитии государственного языка. Oxford Qazaq Dictionary, выпущенный в конце 2023 года, содержит более 60 тысяч слов и был создан с участием специалистов из института языкознания.

Также были проведены переговоры с экспертом по высшему образованию Майей Чанкселиани по вопросам научных стажировок и консультирования в области политики высшего образования.