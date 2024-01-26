Именные кабинеты бывших директоров открылись в гимназии-интернате имени Абу Досмухамбетова

Именные кабинеты бывших директоров открылись в областной специализированной гимназии-интернате имени Абу Досмухамбетова. Такое событие в Северо-Казахстанской области происходит впервые, рассказывают организаторы. Галиев Жаксылык Мукажанулы и Тукенова Кульжан Жумашевна сделали многое не только для учебного заведения, но и для образования в регионе в целом.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы информационных технологий в сфере образования:

— Каждый год, начиная с 2003 по 2017 годы, по результатам ЕНТ дети этой школы занимали первые места. И вошла эта школа в десятку лучших школ по республике. Хочу сказать, что вот эти два кабинета будут служить для того, чтобы наши учащиеся знали, какие были личности, лидеры. Роль директора на сегодня в современной школе очень велика.

Идея по созданию таких кабинетов принадлежит управлению образования. «Мы должны чтить память тех, кто сделал так много для родного края,» — говорят специалисты.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы информационных технологий в сфере образования:

— Возглавляют эти кабинеты сейчас молодые педагоги. Кабинеты русского языка и биологии. Это педагоги, имеющие какие-то категории, опыт за плечами. И вот они сегодня клянутся старшему поколению в том, что будут продолжать дела больших личностей.

На открытии именных кабинетов присутствуют родственники выдающихся директоров, коллеги и друзья. Вспоминают рабочие моменты, истории из прошлого.

ВАЛЕНТИНА КОНДРАТОВА, отличник просвещения КазССР, ветеран труда:

— Много нам приходилось бывать в командировках по республике. И всегда он у нас был руководителем группы, выступал от имени СКО. Достойно, грамотно. Человек с большой буквы. Сегодня будет увековечена его память в кабинете, где он работал и Кульжан Жумашевны, там, где она работала. Она приступила к работе молодая, энергичная. Смогла так мобилизовать коллектив и детей.

Именные кабинеты – это настоящий подарок для учащихся и коллектива школы.

Диана Салихова