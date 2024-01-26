Блокаду Ленинграда вспоминали во время торжественного собрания в областной Ассамблеей народа Казахстана

Активисты городского совета ветеранов и областной Ассамблеи народа Казахстана провели торжественное собрание. Его приурочили к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Почти за 2,5 года в городе на Неве погибли 632 тысячи человек.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Нам очень приятно сегодня видеть своих ветеранов, которые пришли, молодёжь, а именно курсантов Академии Национальной гвардии. Для нас это очень приятно, что наша молодёжь принимала эстафету мужества, патриотизма. Мы вчера посещали наших блокадниц, которые не смогли по состоянию здоровья быть сегодня здесь. Мы должны сохранить память о той войне, о том мужестве.

Во время блокады Ленинграда мужественной не по годам пришлось стать Ирине Сидельниковой. В канун важной даты ей вручили юбилейный нагрудный знак от правительства Санкт-Петербурга.

ИРИНА СИДЕЛЬНИКОВА, жительница блокадного Ленинграда:

— Я прибыла в Петропавловск в 1956 году. Работала в коллективе, где было много женщин, эвакуированных с московских заводов, мы делали продукцию, производили электроизоляционные материалы. Это помогло ей встать в строй, развивать производства.

26 тысяч ленинградцев эвакуировали в нашу область в годы Великой Отечественной войны. Тамара Пляшечникова очень мало знает о боевом пути своего деда Артемьева Александра Михайловича. С помощью интернет-ресурсов она узнала, что её мужественный предок погиб в бою под Ленинградом.

ТАМАРА ПЛЯШЕЧНИКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Из Ленинградской области, посёлка Свирьстрой в поисковике нашли захоронение солдат, там были списки, смотрим, там фамилия нашего деда. Я позвонила, узнала, его нашли по сапёрной лопатке, там были инициалы. 26 октября 2019 года ездили туда на захоронение.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята, с этого дня прошло 80 лет.



Дарья Пышмынцева