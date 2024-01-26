Аким СКО посетил социальные объекты

На базе областного перинатального центра сформирован центр раннего вмешательства «Қамқорлық». В отделении, рассчитанном на 360 пациентов в год, будут проходить реабилитацию дети, рожденные раньше срока, с врожденными пороками развития центральной нервной системы, а также опорно-двигательными поражениями. Оказываются услуги лечебно- физической культуры и эрготерапии. К слову, 31 января состоится торжественное открытие центра.

Кумар Кусемисов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В Тайынше сейчас согласовали с фондом «Қамқорлық». Они сейчас готовят эскизный проект, и мы по этому эскизному проекту будем заказывать смету и в Чкалово тоже делать реабилитационный центр межрайонный, для детей Уалихановского, Акжарского и Тайыншинского района.

Памятник историко-культурного наследия — Дом купца Янгуразова построен в конце 19 века. Частичная реставрация здания проводилась лишь в 2014-2016 годах.

Жанат Баймусенов, и.о. директора центра по охране и использованию историко-культурного наследия:

— В этом году нам выделили средства из областного бюджета на ремонтно-реставрационные работы этого здания. У нас уже имеется научно-проектная документация, разработанная фирмой «Конбез». Общая сумма научно проектной документации составляет 270 млн тенге.

Проект реставрационных работ рассчитан на 2 года. За это время планируется заменить кровлю фасада, отопление, а также подвести водопровод и канализацию.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

