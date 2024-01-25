В СКО продолжаются работы по снегозадержанию

Подготовка к посевной — это не только заготовка семян и удобрений. Для будущего урожая важно, чтобы почва как можно больше напиталась влагой. Для этого хлеборобы активно проводят снегозадержание. В этом году, говорят аграрии, для этого подходящие погодные условия.

АРТУР БАЙДЕЛЬ, главный агроном ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Мы не знаем, какая будет весна, лето. И запаса влаги по прошлому году у нас не было. Снегозадержание мы начинаем, когда снежный покров составляет 12-15 см. Снегозадержание проводим мы по мере необходимости, вокруг села, пастбищных угодиях и проводим на проблемных участках, где сильно выдувает снег на полях.

Площадь угодий товарищества составляет более 10 тысяч гектаров. Ежегодно здесь сеят зерновые и масличные культуры. В этом году планируют дополнительно посеять чечевицу, поскольку спрос на нее, говорит специалист, большой.

АРТУР БАЙДЕЛЬ, главный агроном ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Урожай у нас в среднем 30 ц/га. Но, вот по прошлому году. Год жаркий был, температура за 40 градусов, а влаги то мало. В 2022 году почва ушла сухой под зиму, и снега мало было. Мы увеличили в этом году площадь зерновых. Конкретно, пшеницы. Масличных, у нас рапс порядка 2 тысяч га, льна — порядка 9000-1000 га. В ТОО пять новых посевных комплексов.

Всего по области в планах провести снегозадержание на площади 3 млн 406 тыс га. На данный момент эта работа завершена более чем на 50%.

Диана Салихова