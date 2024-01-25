В честь 80-летия со дня снятия полной блокады Ленинграда в областном архиве провели круглый стол

Почти 900 дней боли, страдания и постоянного чувства страха. Каждые 5 минут на город на Неве падал снаряд, каждую минуту от голода или под бомбежкой погибал человек. Почти два с половиной года героической обороны сделали Ленинград символом мужества и стойкости. За это время погибло 632 тысячи человек. 27 января 1944 года блокаду сняли, с этого дня прошло 80 лет. Чтобы вспомнить знаковое событие Второй мировой войны, сотрудники областного государственного архива провели круглый стол.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— В нашем архиве хранятся документы участников сражений за Ленинград. Это сформированная в Петропавловске 314-я Стрелковая дивизия, здесь были призывники не только с нашей области, но и из Кокчетавской, Павлодарской. Но 75% состава дивизии были из СКО. Один из героев Советского Союза — это наш земляк Гончар Павел Иванович. Он совершил героический поступок при обороне Ленинграда, поэтому указом он награждён высоким званием.

Информация о его подвиге есть в Северо-Казахстанском государственном архиве. Его работники по крупицам собирают сведения о мужественных Солдатах Победы, чтобы их родные могли больше о них узнать. На круглый стол пригласили Ирину Сидельникову. Во время блокады Ленинграда она была ребенком, тем не менее, хорошо помнит голод, лишения, страх, а ещё то, что помогло не опускать руки.

ИРИНА СИДЕЛЬНИКОВА, жительница блокадного Ленинграда:

— В первую очередь надежда и вера в то, что будет лучше, а во — вторых, умение держать режим, силу воли. Все вместе это давало возможность выжить во всех этих перипетиях. Мама говорила, что не будем унывать. Всегда мешала рассмешить, сказать, что нужно жить дальше.

На встречу пригласили учащихся школы №2. Именно в её стенах была сформирована 314-я Стрелковая дивизия. Ребята подготовили рисунки для конкурса, который проводит областной архив. Авторы лучших работ получат награды. В нашу область в годы Великой Отечественной эвакуировали 26 тысяч ленинградцев. Некоторые из них приехали сюда уже после войны.

Дарья Пышмынцева