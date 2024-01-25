В 2023-м году в СКО реализовали ряд проектов на 30 млрд тенге

20 проектов реализовали в агропромышленном комплексе региона в 2023-м году, сообщает агентство LS. Так, в области дали старт трем молочно-товарным фермам. Мощность проектов составляет пять, три и шесть тысяч тонн в год. Общая стоимость – 6,3 млрд тенге. Также наладили производство сыров за 1 млрд тенге. Наряду с этим в регионе реализовали пять проектов мясного направления. Свинокомплекс расширили до 150 тыс голов. Стоимость — 11,5 млрд тенге. Запустили также три проекта по строительству племрепродукторов за 2,5 млрд тенге и овцеферму за 5 млрд. Заработало и производство круп за 180 млн тенге. Помимо этого, в 2023 году появилась теплица. Ежегодно планируют собирать около трех тыс тонн овощей. Открыли овощехранилище за 100 млн тенге. Данный объект рассчитан на хранение 3 тыс тонн продукции. Построили и ввели три зернохранилища на 900 млн тенге. Также в прошлом году реализовали пять проектов по орошению. В планах — ввод 11 объектов на 11,6 млрд тенге.

Валерия Сиваш