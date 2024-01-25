В 2023 году работу получили более 15 тысяч безработных граждан

Борьбе с безработицей в регионе уделяют большое внимание. В прошлом году мерами содействия занятости в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства охвачены 6,5 тыс человек. Из них 4,5 тыс безработных граждан трудоустроены на субсидируемые рабочие места. Более 11 тысяч человек трудоустроены на постоянную работу. Свыше 300 граждан направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям.

БОТАКОЗ ОРАЗБАЕВА, и.о. директора центра трудовой мобильности:

— Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» охвачено 1255 человек. Все эти граждане завершили обучение и получили сертификаты. Кроме того, в 2023 году в рамказ Нацпроекта было выдано 273 гранта для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП. По данным бюро статистики в 3-ем квартале прошлого года показатель уровня безработицы снизился на 0,2% по сравнению с уровнем безработицы 2022 года и составил 4,7%.

Часть безработных североказахстанцев получила работу в одном из рекламных агентств. По программе «Социально-рабочие места» в прошлом году здесь трудоустроили 5 человек. В этом году планируется трудоустроить 10 человек по программам «Социально-рабочие места» и «Серебряный возраст».

ДМИТРИЙ КАЧЕСОВ, руководитель рекламного агентства:

— За счёт субсидий от государства мы можем предложить конкурентную зарплату. Мы можем предложить пенсионерам, которые вот-вот выйдут на пенсию, хорошую зарплату, чтобы в дальнейшем они получали хорошую пенсию. На сегодняшнее число уже 8 человек мы трудоустроили, двух ещё ждём, кого предоставит нам карьерный центр.

Юлия Салтыкова работает в рекламном агентстве SMM-менеджером. Говорит, работа очень нравится.

ЮЛИЯ САЛТЫКОВА, SMM-менеджер рекламного агентства:

— Получается, в 2023 году я пришла в центр занятости по программе. Мне очень понравилось, поэтому пошла на постоянную работу сюда. Мы занимаемся рекламой, листовками. В общем, всем, что связано с рекламой.

Размер субсидий составляет 70% от установленной работодателем заработной платы. Всего в 2023 году работу получили более 15 тысяч безработных граждан.

Валерия Филатова