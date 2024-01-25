Новые льготы для медиков появятся в Казахстане

Накануне Мажилис Парламента во втором чтении принял законопроект, который предусматривает выплату подъемных средств медработникам. Размер нового пособия доходит до 100 минимальных зарплат, сейчас это 8,5 млн тенге. Согласно документу, в Казахстане появится почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» за особые заслуги и выдающиеся достижения медработника перед страной. За него специалисты единовременно получат 1 000 МРП. Также планируется проведение республиканского конкурса «Лучший в профессии», за победу в котором полагается выплата 500 МРП. Для детей медицинских работников, которые погибли при выполнении профессиональных обязанностей, предусмотрены образовательные гранты. Есть и другие льготы для семей докторов. После рассмотрения в Сенате законопроект отправится на подпись к Президенту, а через полгода вступит в силу.

Анна Богословская