Итоги работы за 2023 год подвели в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора

В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора подвели итоги за 2023 год. Специалисты провели 12 внеплановых проверок в сфере электроэнергетики, выдали 6 предписаний, столько же составили административных материалов. Общая сумма штрафов составила 172500 тенге.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК СКО:

— В основном это по части охранной зоны линий электропередач, по вопросам повреждения линий электропередач, при проведении земляных работ. В этом году по факту повреждения было составлено 3 административных материала: две строительные и одна монтажные фермы. Что касается Булаево, была создана комиссия по расследованию технологического нарушения. По результатам были разработаны рекомендации с целью недопущения подобных случаев.

За 12 месяцев в департамент поступило 47 обращений от физических и юридических лиц. Все они были рассмотрены в срок, повторных жалоб не поступало.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК СКО:

— В области атомной энергетики департаментом проведен разрешительный контроль на соответствие заявителя требованиям. Их 12. Также департамент проводил профконтроль с посещением объектов. По результатам замечаний не выявлено.

Внесено 475 предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Привлеченных сотрудников департамента к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности не было.

Камилла Карим

