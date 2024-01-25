Аким СКО посетил спортивные объекты Петропавловска

Большой и малый бассейн, тренажёрные и спортивные кабинеты. В детско- юношеской спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта «Дельфин» числятся более 360 воспитанников. В прошлом году произведены два капитальных ремонта. Заменена кровля на 67 млн тенге и чаша бассейна на 55 млн тенге. Учреждение славится своими именитыми спортсменами.

АЗАМАТ ХАБДУЛЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СДЮСШОР «ДЕЛЬФИН» ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА:

— Наши 11 воспитанников входят в состав сборной Республики Казахстан, в национальные сборные команды. 2 наших воспитанника в этом году в конце февраля будут участвовать в чемпионате Азии, который пройдет в Филиппинах. Это Лукенчикова Яна и Василенко Егор. Они будут защищать честь республики на чемпионате Азии.

Следующим объектом стала спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва по 14 видам спорта. В 2021 году открыто хоккейное отделение. Всего обучение проходят порядка 370 учащихся. Здание включает в себя столовую на 100 посадочных мест, различные тренажёрные залы и общежитие. В планах организовать еще один комплекс для проживания студентов.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СКО:

— В 2018 году данная школа была реорганизована в спортивную школу-интернат- колледж, и колледж мы открыли. Мы в 2023 году это сделали. Ученики до 11 класса здесь учатся, потом поступают в наш колледж. 3 года обучаются и уходят со средним специальным спортивным образованием.

Завершающим местом назначения стала лыжная база Центра подготовки олимпийского резерва. Здесь планируется поставить кабины для подготовки лыж, трибуны, ограждение «виборд».

ОЛЬГА НАДОБЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:

— Практически через неделю или через две, возможно, поставка. Также мы планируем приобретение электронного хронометража по международному стандарту, чтобы у нас надевали транспондеры на ноги.

На базе уличным освещением охвачена одна лыжная трасса. Необходимо осветить еще 2,5 км, отмечает Ольга Надобенко. Стоимость материально-технической базы для развития центра составила порядка 20 млн тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/