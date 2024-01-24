Запрещённую книгу изъяли полицейские у иностранца

Первый с начала года случай ввоза запрещённой литературы выявили полицейские совместно с сотрудниками погранслужбы. Гражданин РФ направлялся в Республику Кыргызстан. При досмотре у мужчины обнаружили и изъяли книгу, запрещенную к ввозу, изданию, хранению и распространению на всей территории РК. В отношении иностранца собран административный материал по части 4 статьи 453 Кодекса РК об административных правонарушениях. Решением Кызылжарского районного суда его привлекли к ответственности в виде штрафа. К слову, за прошлый год в области выявлено 24 нарушения религиозного законодательства.

Валерия Филатова