Школьники вышли на лёд Дворца спорта им. Винокурова

На коньках стоят учащиеся специализированной школы-интерната № 2, для многих из них это первый выход на лед. Занятие на арене стало возможным благодаря совместным усилиям детского центра и управления спорта.

ЕВГЕНИЯ БОЙКО, руководитель детского центра:

— На данный момент 60 детей вышли на ледовое покрытие. Наша основная цель — показать деткам, что все виды спорта для нас возможны.

Кто-то встал на коньки впервые, а кто-то совершенствует навыки. Даша начала кататься не так давно, но уже «заболела» хоккеем и фигурным катанием.

ДАРЬЯ ЛУНЕКОВА, учащаяся специализированной школы-интерната № 2:

— Учила меня мама кататься, а от посещения у меня радость в душе, много впечатлений. Мне тут очень сильно понравилось, тут шикарный лед.

Арман вышел на лед впервые, поэтому чувствует себя не очень уверенно. Во время разговора с нашей съемочной группой придерживался за руку корреспондента, но самое главное — страха у юноши нет.

АРМАН ЖАРЛЫГАП, учащийся специализированной школы-интерната № 2:

— Я первый раз стою на коньках, меня научили возле бортика кататься сначала, потом на пингвине я катался, потом сам пробовал. Да, кататься нравится.

-Не страшно?

-Не очень.

-Уже освоился?

-Да.

В завершение отведённого часа катания школьники получили небольшие памятные призы.



Анна Богословская