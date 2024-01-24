Школьники вышли на лёд Дворца спорта им. Винокурова

На коньках стоят учащиеся специализированной школы-интерната № 2, для многих из них это первый выход на лед. Занятие на арене стало возможным благодаря совместным усилиям детского центра и управления спорта.
ЕВГЕНИЯ БОЙКО, руководитель детского центра:
— На данный момент 60 детей вышли на ледовое покрытие. Наша основная цель — показать деткам, что все виды спорта для нас возможны.
Кто-то встал на коньки впервые, а кто-то совершенствует навыки. Даша начала кататься не так давно, но уже «заболела» хоккеем и фигурным катанием.
ДАРЬЯ ЛУНЕКОВА, учащаяся специализированной школы-интерната № 2:
— Учила меня мама кататься, а от посещения у меня радость в душе, много впечатлений. Мне тут очень сильно понравилось, тут шикарный лед.
Арман вышел на лед впервые, поэтому чувствует себя не очень уверенно. Во время разговора с нашей съемочной группой придерживался за руку корреспондента, но самое главное — страха у юноши нет.
АРМАН ЖАРЛЫГАП, учащийся специализированной школы-интерната № 2:
— Я первый раз стою на коньках, меня научили возле бортика кататься сначала, потом на пингвине я катался, потом сам пробовал. Да, кататься нравится.
-Не страшно?
-Не очень.
-Уже освоился?
-Да.
В завершение отведённого часа катания школьники получили небольшие памятные призы.
Анна Богословская