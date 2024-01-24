Сборная РК находится на 14 месте на олимпиаде в Корее

Сборная Казахстана продолжает свое участие в юношеской олимпиаде в Южной Корее. Наши спортсмены показывают хорошие результаты. Казахстанские хоккеисты обыграли спортсменов из Великобритании и Испании, благодаря чему вышли в полуфинал. 22 января прошли соревнования по конькобежному спорту среди девушек на дистанции 500 метров. Казахстан на турнире представляли сёстры Кристина и Алина Шумековы. Кристина завершила свой забег за 40,89 секунд и заняла 7 место, уступив золотой медалистке всего на 1,61 секунды. Впереди у наших конькобежек еще два дня соревнований. 25 января будет смешанная эстафета. По итогам четвертого дня олимпиады Казахстан занимает 14 место. Соревнования завершатся 1 февраля.



Валерия Сиваш