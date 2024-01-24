С 98-летием ветерана ВОВ В.Макиенко поздравил аким города

Орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» — эти и другие награды на счету Василия Васильевича Макиенко. Сегодня ветеран ВОВ отмечает своё 98-летие и принимает подарки и поздравления от акима города Серика Мухамедиева и заместителя председателя городского совета ветеранов Имангали Татваева.

После поздравлений Василий Васильевич немного поведал о своей жизни, о тех непростых временах. Попал на фронт он 17-летним юношей в 1943-м году.

ВАСИЛИЙ МАКИЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:

— Был 44-й полк и 37-й полк. В 37-й отец до этого призывался. Там я прошел переподготовку военную. К фронту готовили. И в 1944-1945-м попал я в 142-й полк. 5 дивизию, третий Белорусский фронт. Проходили бои до Кенигсберга. В Кенигсберге закончили войну и около месяца там ещё были.

Затем в Полоцке набирали ребят в десант. Туда же попал и Василий Макиенко. Отслужив, в августе 1950-го вернулся на родину. Работал в Тресте водопроводсельстрой. Вместе с супругой вырастил троих дочерей.

ВАСИЛИЙ МАКИЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:

— Три дочери. Старшей уже 71 год. Вторая на 2 года младше, третья тоже на два года младше. Пять внуков, семь правнуков.

Сегодня Василию Васильевичу предстоит принять много поздравлений. Родные его не забывают и частенько навещают, признается ветеран. Сейчас он находится на лечении в больнице. Но, уже готовится к выписке. Секретом своего долголетия он называет активность. Ветеран много ходит пешком и никогда не унывает.



Диана Салихова