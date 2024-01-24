Развитие области, подготовку к паводку и эпид. обстановку обсудили на заседании акимата

Итоги социально-экономического развития области за 2023-й год обсудили на заседании акимата. В сфере сельского хозяйства произвели продукции на 851,5 млрд тенге. В отрасль сельского хозяйства удалось привлечь почти 176 млрд тенге инвестиций. Эту работу провалили в районах им.Г.Мусрепова, М.Жумабаева, Жамбылском, Кызылжарском, Мамлютском, Уалихановском. На заседании глава региона сделал замечания акимам двух районов, в которых сорвали строительство двух молочных ферм. К каждому подобному проекту нужно составлять дорожную карту, чтобы впредь не допускать таких ошибок, отметил Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За отчётный период в промышленности произведено продукции на 647,6 млрд тенге, с ростом на 114,4%. 84% — 547 млрд составляет обрабатывающая промышленность. Начало года, самое время активизировать и усилить работу по обеспечению наших заводов заказами и контрактами. Что касается инвестиций, Глава государства подписал указ о новых полномочиях инвестиционного штаба. Он вправе вносить рекомендации по освобождению от занимаемых должностей заместителей акимов областей, которые курируют вопросы инвестиций , а также акимов районов и городов за ненадлежащую работу.

Наша область оказалась в тройке регионов с низким исполнением плана по инвестициям на 2023-й год. Из 13 районов в семи не смогли привлечь необходимое количество частных инвестиций.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Отсутствие роста частных инвестиций в районах говорит о слабой работе наших акимов с бизнесом. В этом году доведённый план еще больше — 557,5 млрд тенге. Пересмотр плана не отменят. Управление предпринимательства совместно с акимами районов должны иметь чёткое представление, за сёт каких проектов, какой работы, будет обеспечено это исполнение.

Что касается строительства, то в 2023-м году по области было введено 305,9 тысяч квадратных метров жилья. Отстали от плана в районах М.Жумабаева, Шал акына, Мамлютском, Кызылжарском. В новом году их руководству предстоит провести серьёзную работу над ошибками, отметил глава региона. Гауез Нурмухамбетов добавил, что с 2024 года строительство арендного жилья на селе будет субсидировать государство. К такому нововведению нужно отнестись очень серьёзно, считает аким.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом по итогам 2023 года неудовлетворительная работа по исполнению показателей СЭР сложилась в районах Жамбылском, Уалихановском, Шал акына и Айыртауском. Руководителю аппарата акима области вместе с с заместителями по направлениям дать предложение по вопросу привлечения к дисциплинарной ответственности акимов районов, занявших по итогам 2023 года аутсайдерские места.

Ещё один серьёзный вопрос, который рассмотрели на заседании акимата, был связан с подготовкой к паводковому периоду.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Уровень воды в г.Петропавловске на реке составляет 244 см, уровень воды на Сергеевском водохранилище составляет 725 см, наполняемость 88%. Масштабность наводнений в СКО зависит также от тенденции очищения русла реки Есиль от ледостава. Ледостав создаёт условия для образования ледяных заторов, особенно на малых реках. Осень 2023 года была тёплой и осадочной. Средний фактический запас влаги в метровом слое почвы составил 52-164 мм. Глубина промерзания почвы на сегодня по области достигла уже 138 см.

С учётом вышесказанного, а также снежной зимы, которая ещё не закончилась, следует быть готовыми к разным сценариям, считает руководитель департамента по ЧС. Ерик Сарыбаев отметил, что риск подтопления талыми водами есть в 10 районах региона.

ЕРИК САРЫБАЕВ, руководитель ДЧС СКО:

— На сегодня на учёт взято 87 населённых пунктов, подверженных паводку. Одним их важных факторов проведения превентивных мероприятий является своевременный вывоз снега из сёл. Организовать запас инертных материалов, продолжить практику аренды тяжёлой инженерной техники, создать запас ГСМ, привести в готовность водооткачивающую технику, провести очистку водопропускных труб, арыков и каналов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Особое внимание следует уделить взаимодействию с коллегами из соседних регионов по вопросу мониторинга заполняемости и планируемого сброса воды из Астанинского, Чаглинского и Селетинского водохранилищ.

Отдельно аким области остановился на ситуации с вывозом снега в областном центре. Эта работа, по мнению Гауеза Нурмухамбетова, проводится некачественно, и требует большего внимания, т.к. отдельные районы Петропавловска подвержены подтоплению грунтовыми водами. Третьим вопросом на повестке заседания стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в области. С конца прошлого года в регионе увеличилось количество заболевших корью.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы критике подверглись со стороны Правительства на прошедшем заседании. В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в области привито всего чуть более 17 тысяч человек или 66%. Население наше слабо информировано в Петропавловске, в районах им. Г.Мусрепова, Тайыншинском, Уалихановском. Необходимо управлению здравоохранения с акимами районов и Петропавловска провести разъяснительные работы для увеличения активности населения по необходимости проведения иммунизации.



Дарья Пышмынцева