Передвижная выставка «Абылай хан и его время» прошла в Кызылжарском районе

В средней школе №2 села Бесколь Кызылжарского района развернулась передвижная выставка «Абылай хан и его время». Проводят её для учащихся 9-11 классов сотрудники музейного комплекса резиденции Абылай хана. Организовали её для того, чтобы подрастающее поколение больше знало об истории и великих полководцах.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Мы привезли рулапы. На них размещена вся история 18 века. Ну, естественно, биография Абылай хана. Абылай хан — это знаковая фигура для Казахстана. Именно благодаря Абылай хану в 18 веке, когда был период обретения границ, благодаря его мужеству у нас образовалась, сохранилась, очертилась граница, именно сегодняшнего Казахстана. Мы им расскажем историю того периода Казахского ханства, как жили казахи в тот период, в эпоху Абылай хана.

Айзар Жумашев с раннего возраста интересуется историей Казахстана. Много читает о великом полководце Абылай хане. На выставке узнал много нового для себя.

АЙЗАР ЖУМАШЕВ, учащийся средней школы №2, с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Я сегодня узнал, что Абылай хан объединил всю нашу территорию Казахстана. Нам рассказали о хане Абылае то, что он очень известный и один из самых лучших ханов Казахстана.

Данная выставка имеет огромную историческую ценность. Представили её почти во всех районах области.

Камилла Карим

