Областная олимпиада по сольфеджио проходит в Петропавловске

В Петропавловске проходит областная теоретическая олимпиада по сольфеджио среди учащихся пятых классов. Участие принимают ученики музыкальных школ и школ искусств из пяти районов области и города. Олимпиаду организовали специалисты управления образования и областного центра творчества.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Музыкальное образование, качественное музыкальное образование ребенка невозможно без изучения таких предметов, как сольфеджио. С целью определения уровня знаний учащихся, привития интереса к этому предмету, повышения профессиональных навыков педагогов, развития творческих способностей учащихся и проводится областная теоретическая олимпиада по сольфеджио.

Проводится олимпиада в два тура — практический и теоретический. Участвуют 20 человек. Один из них — Роман Нечаев. За пять лет обучения в музыкальной школе успел проявить себя на многих республиканских и международных конкурсах.

РОМАН НЕЧАЕВ, участник олимпиады:

— Я выступаю от школы искусств номер 1. Участвую в областной олимпиаде по сольфеджио. Недавно я приехал из Москвы. Был конкурс «Рождественская Москва». Также недавно был солистом оркестра русских народных инструментов.

В рамках олимпиады по сольфеджио прошел круглый стол по обмену опытом преподавателей детских музыкальных школ Северо-Казахстанской области по предмету сольфеджио.

АМАНЖОЛ КАЙЫРДЕНОВ, руководитель художественной школы «Серпер», Акжарский район:

— Суть сольфеджио — теория музыки, расположение нот, звуковые интервалы. В сегодняшней олимпиаде будут задания по программе для детей 5 класса. Целью является проверка знаний детей по предмету и повышение их музыкальной грамотности. Мы часто занимаем призовые места в подобных конкурсах. В этот раз тоже хорошо подготовились. Надеемся занять 1 место.

Участников наградят дипломами с присвоением званий «Лауреат», «Дипломант» и «Участник».

Валерия Сиваш