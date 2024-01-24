Два человека погибли в ДТП на трассе «Жезгазган-Петропавловск»

23 января около 16.00 часов дня в Кызылжарском районе на автодороге республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» произошло столкновение двух легковых автомашин. 2 пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте, сообщают в полиции. 4 человека доставлены в медицинские учреждения. В этот де день несколькими часами позже на 880 км. этой же дороги произошло еще одно столкновение машин. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП собран административный материал.

Камилла Карим