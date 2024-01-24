56 нарушений со стороны водителей автобусов выявили полицейские

С 22 января полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». За один день стражи порядка выявили 56 нарушений со стороны водителей автобусов. В прошлом году в области по вине водителей общественного транспорта произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения 8 человек.

— Добрый день! Инспектор транспортного контроля, главный инспектор Морозов. Проводим ОПМ «Автобус», проверяем наличие документов у водителей и оснащение техническое автобуса. Ваши документы… Приготовьте, пожалуйста, свидетельство на маршрут.

Полицейские проверяют наличие необходимых документов, техническое и санитарное состояние транспортных средств. Ответственность несут не только водители, но и должностные лица. Административное взыскание ждёт человека, который на одном из петропавловских маршрутов допустил к поездкам автобус без огнетушителя и кнопки аварийного открытия дверей.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— За первый день ОПМ выявлено 56 нарушений ПДД со стороны водителей общественного транспорта, в т.ч. 6 фактов за пользование мобильным телефоном при управлении т/с, 16 за нарушение правил маневрирования и 8 фактов за управление т/с, не прошедшим технический осмотр.

Работа ведётся совместно с сотрудниками областного департамента по ЧС, инспекции транспортного контроля и других заинтересованных госорганов. Цель — укрепление дорожной дисциплины и безопасности пассажирских перевозок.

Валерия Сиваш

