Январское ЕНТ сдали около 15 тысяч абитуриентов

Около 15 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил — 59. Максимальный — 133 балла. На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 12 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 5 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

РУСЛАН ЕМЕЛБАЕВ, директор Национального центра тестирования МНВО РК:

— Завершилась первая неделя проведения январского ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Напомню, всего на участие в тестировании принято 136 тысяч заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 19% сдали комбинацию предметов «Математика-Физика». 14% сдающих выбрали комбинацию «Биология-Химия». Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика», ее сдали 22 человека.



Дарья Пышмынцева