Во Дворце спорта прошёл хоккейный матч между командами «Кулагер» и «Номад»

Североказахстанский «Кулагер» встретился на льду с астанинской командой «Номад». Домашний матч прошёл в рамках чемпионата Казахстана по хоккею. Счёт в первом периоде открыли столичные хоккеисты. Через две минуты после первой шайбы номадовцы забили в ворота «Кулагера» еще один гол.

Забросить шайбу в ворота соперников «Кулагеру» удалось на 11-ой минуте. Игра постепенно накаляется все сильнее и сильнее. Болельщики всеми силами поддерживают своих фаворитов.

Домашний матч собрал в одном месте поклонников разных возрастов.

— В защите надо поработать, защита слабая у ребят, мне кажется. И в атаке, конечно. Вообще говорят, что лучшая защита — это нападение, поэтому надо больше атаки добавлять.

— Наши, кулагеровские, пропустили несколько раз. Два раза. Ничего, они наберут. Мы за них болеем, они обязательно выиграют сегодня.

— Мы из Петропавловска. Мой супруг сегодня играет за команду «Номад», Колесников Вячеслав, 34-ый номер. И мы всей дружной семьей пришли его поддержать. Очень нравится игра «Кулагера». Парни стараются. Надеюсь, что мы вас увидим в плей-офф.

— Пришли с внуком посмотреть хоккей. Игра проходит отлично. Сейчас счёт 2:1. Желаем обеим командам победы.

Встреча завершилась со счётом 9:3 в пользу столичной команды. До конца месяца поклонников «Кулагера» ждёт еще один домашний матч. 30 января наши хоккеисты встретятся на ледовой арене с командой «Актобе».

Валерия Филатова