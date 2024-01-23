В селе Бесколь прошел областной турнир по греко-римской борьбе среди детей и подростков. Турнир организовали представители Северо-Казахстанского областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо». На параде открытия участников поприветствовал первый заместитель руководителя общества Талгат Тугунбаев и легендарный динамовец Бауыржан Кульжанов.

ТАЛГАТ ТУГУНБАЕВ, первый заместитель руководителя областного филиала ФСО «Динамо»:

— В этом году проводим вторые такие соревнования. Как вы знаете, спортивное общество «Динамо» — это одно из ведущих спортивных обществ в республике. И не только в РК, но и во всем СНГ. Мне приятно вдвойне, что эти соревнования проходят в канун 100-летия образования спортобщества «Динамо».

Турнир собрал более 60 юных борцов из Петропавловска и районов области. Возраст борцов — от 9 до 15 лет, участвовали в весовых категориях от 35 до 65 кг и выше. Призеров турнира наградили медалями и грамотами, а победителям вручили ценные призы.

Областной турнир по греко-римской борьбе среди детей и подростков проходит второй год подряд. Запланирован он и на следующий год, когда физкультурно-спортивное общество «Динамо» отпразднует свой 100-летний юбилей.



Валерия Сиваш