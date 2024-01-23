В Правительстве обсудили ход строительства социальных объектов

Ход строительства социальных объектов обсудили в Правительстве на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В нем приняли участие вице-министры профильных ведомств и заместители акимов областей. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Казахстане запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. В 2023 году в регионах сдали 85 медучреждений, особое внимание уделено оснащению их необходимым оборудованием. По всем запланированным на 2024 год объектам проекты направлены на экспертизу. Из них 113 уже получили положительную оценку. Министерству промышленности и строительства поручено качественно ускорить рассмотрение документов, завершив данную работу до конца февраля. В 2023-м году в Казахстане ввели в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В 2024-м запланировано строительство свыше 300 школ, 4 оздоровительных центров и 10 объектов дополнительного образования. Также до конца текущего года построят 14 новых общежитий, еще 4 подлежат реконструкции. В результате чего для учащихся вузов и колледжей появятся еще 10 743 дополнительных мест. План на 2023 год по вводу общежитий выполнен в полном объеме: построено 17 новых объектов, в 12 общежитиях проведена реконструкция.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, заместителя Премьер-министра РК:

— Необходимо увеличить ученические места в связи с ростом рождаемости в Казахстане. Важно провести дополнительные расчеты при планировании строительства студенческих общежитий. Госорганам поручено совместно утвердить конкретный план по срокам сдачи всех социальных объектов. Ход выполнения намеченных планов будем рассматривать еженедельно. На особом контроле — сроки исполнения обязательств и качество возводимых объектов.



Дарья Пышмынцева