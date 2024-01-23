В Министерстве культуры и информации сообщили о планах по совершенствованию условий деятельности СМИ

“На сегодня в рамках законопроекта Республики Казахстан «О масс-медиа» предлагается установить срок исковой давности предъявляемым к материалам средств массовой информации — три года. Ограничение срока исковой давности является распространенным элементом правовой защиты журналистов и редакций СМИ, рекомендованные Комитетом ООН по правам человека. Отсутствие такого ограничения затрудняет представление доказательств достоверности сведений со стороны журналистов и редакций СМИ, вынуждая последних хранить все архивы, документы, источники информации”, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

Также предлагается сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней. Ожидается, что эта норма позволит журналистам получать необходимую информацию в кратчайшие сроки, тем самым сохраняя актуальность информационной повестки дня.

“В продолжение работы в рамках нового закона предусматривается совершенствование обеспечения правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста. В целом, комплекс мер, предусматриваемых в законопроекте Республики Казахстан «О масс-медиа», направлен на повышение статусов журналистов”, — говорится в ответе.