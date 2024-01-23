Расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел провел Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Приняли участие в ней руководство Администрации Президента и ряд государственных органов, акимы регионов, члены коллегии МВД, руководящий состав центрального аппарата и руководители территориальных департаментов полиции. Во время своего выступления Президент отметил, что правоохранительным органам следует уделить пристальное внимание профилактике правонарушений. По его мнению, зачастую главной причиной преступлений является асоциальный образ жизни. Поэтому важно точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки их антиобщественного поведения.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Однако, надо признать, что на сегодня система профилактики преступлений неэффективна и требует кардинального обновления. Из поля зрения выпадает значительная доля лиц, относящихся к группам риска. Индивидуальная профилактика сведена к ограничительно-принудительным мерам. На уровне местных сообществ эта работа ведется несистемно, нет действенных механизмов координации. Назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. В законопроекте следует полностью пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Нужно четко прописать компетенции ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики.

Глава государства убежден, что это имеет большое значение, в том числе для противодействия семейно-бытовому насилию. По словам Президента, превентивная работа в этом вопросе играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время. Министерству внутренних дел нужно заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы. Следует учесть все проблемы, имевшиеся ранее в правоприменительной практике. Кроме того, остро нуждается в обновлении система защиты прав несовершеннолетних. К этой работе Правительству надо подойти обстоятельно, привлечь к ней институты гражданского общества и экспертов.

Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей не случайно. В прошлом году количество преступлений против несовершеннолетних увеличилось на 22%. По мнению Президента, в этом вопросе важно усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ. Кроме того, Президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков, а ещё поручил поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству. Во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел Касым-Жомарт Токаев отметил, что правоохранители должны уметь слышать запросы общества и оперативно реагировать на них.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества. Уверен, опора на инициативных и неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

В ходе коллегии министр внутренних дел предложил провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году. Глава государства поддержал такую инициативу.

Дарья Пышмынцева

