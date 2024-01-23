Приоритетные направления госгрантов в сфере НПО на 2024 год назвали в Минкультуры РК

На площадке Центра поддержки гражданских инициатив состоялась информационно-разъяснительная сессия. В прямом эфире спикеры разъяснили задачи и целевые индикаторы приоритетных направлений государственных грантов на 2024 год. Представителей НПО также проинформировали о процедуре подачи документов на грантовые конкурсы. Во время сессии в формате «вопрос-ответ» участников проконсультировали по темам, касающимся грантов, регистрации НПО, социальных проектов и др.

1 января Центр поддержки гражданских инициатив объявил конкурс на предоставление грантов по заказу Министерства культуры и информации РК. Всего будет разыграно 23 гранта по трем направлениям. Прием заявок по краткосрочным и среднесрочным грантам продлится по 31 января 2023 года, долгосрочным — по 14 февраля текущего года.