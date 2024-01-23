Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поднял вопросы загрязнения природы предприятиями на заседании Правительства

Он отметил, что несмотря на разработанные региональные Дорожные карты и Планы природоохранных мероприятий, остаются актуальные проблемы. Преимущественно, речь идет о загрязнении водных ресурсов предприятиями, с неконтролируемым сбросом отходов в реки и озера. Смаилов подчеркнул, что вода – ценный ресурс, и призвал активнее внедрять ресурсосберегающие технологии.

Он также отметил важность внедрения стандартов ESG (Environmental, Social, Governance), подчеркивая, что они способствуют улучшению экологических, социальных, финансовых и производственных показателей предприятий. В заключение, премьер призвал к проведению масштабных природоохранных акций, таких как посадка деревьев и очистка русел рек, а также активной работе с природопользователями.