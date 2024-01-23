Информационная группа МЧС РК встретилась со спасателями области

Члены информационной группы министерства по чрезвычайным ситуациям РК в рамках рабочей поездки в Петропавловск встретились со спасателями СКО. Советник министра по ЧС Талгат Нурмагамбетов ознакомился с личным составом и ответил на поступившие от ведомства вопросы.

ТАЛГАТ НУРМАГАМБЕТОВ, советник министра по ЧС РК:

— Сегодня мы хотели поговорить с нашими подчиненными североказахстанского гарнизона о тех задачах, которые поставил Глава государства перед ними. То, что необходимо нам сделать за короткий срок. В принципе много уже сделано, но кое-что еще необходимо доработать. Есть вопросы именно патриотического и идеологического воспитания.

Также одна из целей приезда группы в регион — разъяснение основных задач, поставленных во время выступления Президента на курултае в Туркестане. В свою очередь руководители подразделений областного департамента выступили с докладами. Они доложили о текущей обстановке и рассказали о героических поступках пожарных и спасателей.

НУРЛАН НУКИШЕВ, начальник службы пожаротушения и аварийных работ ДЧС СКО:

— В ходе встречи наградами отметили отличившихся сотрудников ДЧС. Сырым Калиев — один из них. Долгие годы он обеспечивает безопасность граждан Акжарского района.

СЫРЫМ КАЛИЕВ, главный специалист отдела по ЧС Акжарского района:

— Сегодня меня наградили медалью второй степени. Это не моя единственная заслуга, также заслуга моих коллег. За период службы у нас было много выездов. Пожары, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, где нами было спасено немало жизней.

Встреча завершилась концертной программой. Также в программе рабочей поездки группы МЧС — беседы со студентами колледжей и учащимися старших классов школ.

Валерия Сиваш