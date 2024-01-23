Акцию «Стоп мошенничеству!» провели в Петропавловске

Трёхдневную акцию «Стоп мошенничеству!» провели полицейские вместе с представителями госорганов, волонтёрами и студентами. Населению разъясняют основные схемы интернет-аферистов. Злоумышленники придумывают все более изощренные способы получить личные данные людей — обо всех них должны знать граждане. Акцию проводят в торговых домах, где, как правило, находится много людей.

Милена Балацкая, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— За 2023-й год зарегистрирован 771 факт интернет-мошенничества,ущерб составил более 800 млн тенге. Рекомендуем не доверять посторонним людям, не доверять свои личные данные.

В первую очередь полицейские и волонтёры обращаются к пожилым людям. Нередко именно пенсионеры становятся жертвами мошеннических схем: берут немалые кредиты и переводят средства на неизвестные счета. Общими усилиями только за два дня раздали около 300 памяток и столько же людей проинформировали.

Айслу Бекимова, инструктор по работе с молодежью МРЦ г. Петропавловска:

— Несмотря на то, что мы жителей предупреждаем, есть еще такие, кто попадается на уловки мошенников. Все вместе выходим: и волонтеры, и специалисты. Раздаем брошюры, говорим, по каким телефонам надо звонить.

Мошенники могут позвонить на сотовый телефон, представиться сотрудниками полиции или банка. В ходе разговора могут убедить скачать приложение anydesk или teamviewer — для удаленного доступа. В таких случаях необходимо прекратить разговор, перезвонить на «горячую линию» своего банка или сообщить о случившемся по телефону «102». По итогам 11 месяцев 2023 года ущерб от мошенников составил 96,5 млрд тенге.