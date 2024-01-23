85 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Петропавловска в 2023-м году

Международный аэропорт Петропавловска находится в 11 км от города. Сегодня воздушная гавань выполняет пассажирские рейсы по двум направлениям. Ежедневно в Астану авиакомпанией «Qazaq Air» и пять дней в неделю в Алматы компанией «SCAT » и обратно.

— Все устраивает. Замечательно, тепло. Все очень спокойно и здорово.

— Тепло. Были негативные отзывы насчет того, что здесь холодно. Я ожидала, что будет холодно. Даже прям тепло, от слова тепло.

Речь идет о ситуации с временным понижением температуры в зале вылета. Причина тому — технический сбой, который продолжался два дня, говорит представитель инвестора. При норме 18 сейчас здесь 20-22 градуса тепла. Кроме того, волнует население и вопрос с задержкой рейсов.

ЕВГЕНИЙ ТЮРМОРЕЗОВ, Представитель инвестора:

— Авиакомпания делает задержки и не обязана объяснять нам, почему это происходит. К сожалению, люди не видят разницу между авиакомпанией и аэропортом. Все это кажется общим. И нам приходится этот негатив принимать на себя. Мы очень сожалеем об этом. За 2023 год без одного месяца мы пропустили через себя 85 тысяч пассажиров. Это большой прогресс. Мы пришли сюда, когда аэропорт был закрыт.

Напомним, продолжительное время аэропорт был закрыт из-за проблем с содержанием. Летом 2022 года воздушную гавань передали в доверительное управление частной компании на пять лет. Штат работников в количестве 100 человек сохранил свою работу.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

