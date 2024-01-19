В НИШ г. Петропавловска организовали двухдневную стажировку для учителей

В Назарбаев интеллектуальной школе продолжается благотворительный проект «Развитие потенциала опорных сельских школ». В рамках проекта учителя пяти школ из районов М. Жумабаева, Уалихановкаского, Есильского, Мамлютского, Жамбылского приняли участие в стажировке. Педагоги посетили открытые уроки, мастер-классы и тренинги, проведенные опытными преподавателями. Это поможет внедрить новые методики и технологии обучения.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор НИШ г. Петропавловска:

— Сегодня у нас присутствуют учителя естественно-математического направления. В рамках стажировки они увидят весь цикл подготовки к уроку, преподавания и проверки заданий. Цель — поднять потенциал школ и повышение качества знаний.

Проект «Развитие потенциала опорных сельских школ» дает равные возможности для сельских детей получить качественное образование. В первый год оказали методическую помощь коллективу Кишкенекольской средней школы-интерната №2. В этом году список пополнили еще 4 школы. Из фонда в учебных заведениях открывают STEM кабинеты, оборудованные инновационными технологиями и учебными материалами. А педагоги и сотрудники школы имеют возможность пройти переподготовку по программе NIS.

СЕРГЕЙ СУХАНОВ, учитель физики Булаевской школы-гимназии, район М. Жумабаева:

— В течение двух неполных дней я много интересного для себя подчеркнул. Мы и на уроках были. Посмотрели на практике, как работать с детьми. В принципе понравилось, кое-какие методы обязательно будем использовать.

Опытные педагоги NIS поедут в каждый район с мастер-классами. В последующем перечисленые школы должны стать ресурсными центрами для других сельских школ области. Всего по стране в 2023 году к данному проекту подключили 63 школы, еще 111 планируют в 2024-м году.

Валерия Сиваш