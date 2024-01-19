Сёла района Шал акына процветают благодаря аграриям

ТОО «Агросевер» в селе Повозочном работает с 1997 года. На балансе товарищества более 8 тысяч гектаров паевых земель. Регулярно выплаты получают 940 сельчан.

— Я являюсь пайщикам ТОО «Агросевер». Пай получаю ежегодно. Я его забираю наличным расчетом. Мы получаем пай в ТОО «Агросевер» Пай берем денежно, в размере 31500. Пай на руки сама не беру. Свой пай отдала во владение отцу. Каждый год в декабре месяце ТОО «Агросевер» выдает жителям паи.

НИКОЛАЙ ЛУГОВОЙ директор ТОО «Агосевер», район Шал акына:

— Вся площадь засевается 100%. На сегодня земельный пай выдан абсолютно всем в денежным выражении. На сегодня у нас все пайщики, которые у нас находятся, все получили и деньгами, и зерном. Посевная площадь всех земель составляет 17 тысяч, из них 11,300 — это пашня, остальное — сенокос. Мы в основном занимаемся зерновым производством.С 2013 года мы завезли скот. На сегодня имеем поголовье 1100 голов.

Повозочное находится в 50 км от районного центра. Проживают здесь 836 человек. Благодаря товариществу село развивается. При поддержке «Агросевера» в том году здесь открыли хоккейный корт, где занимаются 30 детей в возрасте от 6-17 лет. Для работников товарищества строится комфортное жилье. В семи домах уже отметили новоселье. За счёт средств ТОО школьники с 1-11 классы обеспечены горячим питанием.

МАРИЯШ ОМАРОВА, завуч Приишимской средней школы, район Шал акына:

— В Приишимской средней школе обучаются 134 ученика. Ещё есть два класса предшколы, в них 7 учеников. Коллектив состоит из 36 учителей. Николай Александрович — это человек с неравнодушным сердцем, который в любой момент поможет. Он помогает в ремонте школы. Очень ощутимая поддержка. Также осуществляется подвоз детей из села Минеевки. В этом году очень снежная зима. Он очень хорошо помогает с очисткой дорог, с благоустройством территории.

ТОО «Гермес Агро», что в Городецком сельском округе, вкладывает немало сил и средств развитие села Мерген. Многие уезжали отсюда, так как не было работы и нормальных условий для проживания. Но с открытием товарищества жизнь на селе улучшилась. Сегодня здесь проживают более 300 человек.

У семьи Беккер шестеро детей. Старшему — 18 лет, младшему — 6. Галина Беккер работатет кассиром в мини-маркете.

ГАЛИНА БЕККЕР, жительница села Мерген, район Шал акына:

— Живем хорошо благодаря крестьянскому хозяйству. Держим сами тоже большое хозяйство: 12 дойных коров, лошади, молодняк. Всем довольны. Зарплату получаем вовремя, паи тоже. Желающий может деньгами получить. Мы получаем с мужем отходами. В любой момент можем взять, как нам удобно. Там нет такого, чтобы задержали. Всегда все своевременно. В размере 500 кг на человека.

В «Гермес Агро» оказывают значительную помощь селу: за счет хозяйства зимой своевременно очищают дороги от снега, построили ФОК на 52 млн тенге, по программе «Дорога в школу» помогают малообеспеченным и многодетным семьям, обеспечивают бесплатным горячим питанием школьников. Выплаты получают более 1000 пайщиков.

ЕСЕНАЛДЫ САДВАКАСОВ, бригадир ТОО «Гермес Агро», район Шал акына:

— Площадь засеваемая — 12.700 га. Выращиваем в основном пшеницу, ячмень, масличные культуры, рапс. И у нас плюс животноводство. Готовим корма,сеем однолетние травы. Техники предостаточно, в основном работает молодежь. Зарплата у нас около 300 тысяч тенге. Пайщики из деревень Баганаты, Аканбарак, Чапаево и Жалтыр. У каждого сельского округа земельный отдел. Например, в Чапаево -6,3 пашни, 500 кг. Если выше 7, то где-то больше 750 кг. Я сам получаю 02:36 по 500 кг. Нас 5 пайщиков, я сам забираю.

Койшыбай Шаниев полвека живет в селе Искака Ибраева. Его земля находится на балансе ТОО «Ибраево». Как и другие сельчане, он тоже получает паи.

КОЙШЫБАЙ ШАНИЕВ, житель села Искака Ибраева, район Шал акына:

— Первый год давали по 500 кг отходов. У меня 5 паев. Теперь получаю по 1 тонне за один пай. ТОО хорошо помогает населению. Наше село процветает, сейчас работают много молодых специалистов, что нас очень радует.

За счет средств ТОО «Ибраево», это 1 млн тенге, закуплен спортивный инвентарь. Его установили в местном Доме культуры. Люди занимаются спортом. Учащиеся бесплатно обедают в школьной столовой.

ДАМЕЛЯ АЛЬМИШЕВА, бухгалтер ТОО «Ибраево», район Шал акына:

— Наше ТОО было открыто в 2020 году. До 2020 года это было фермерское хозяйства «Ибраево» У нас 1,5 га земли, из них 8% — земли паищиков. Также в ТОО есть 80 коров, 153 барана, 45 лошадей. У нас 15 рабочих. Заработная плата ежемесячно выплачивается вовремя. Своим рабочим сено, солому и зерно выдаем бесплатно. 1 пай на одного человека — 50 тысяч тенге. У нас 176 паищиков. Мы оказывали помощь детям по программе «Дорога в школу». Если сельские жители обращаются за помощью, мы всегда помогаем.

В сельском округе, к которому относятся 4 села, проживают более 1700 человек, 475 из них — в селе Искака Ибраева.

Камилла Карим