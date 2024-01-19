Североказахстанские борцы готовятся к чемпионату Казахстана

С 1 по 5 февраля в Астане пройдет Чемпионат Казахстана, который объединит три виды борьбы: греко-римскую, женскую и вольную. Сейчас идет активная подготовка к турниру. Именно поэтому в Петропавловск приехали спортсмены из Караганды и Кызылорды для совместных тренировок.

СЕРГЕЙ ЯМПОЛЬСКИЙ, старший тренер областного центра подготовки олимпийского резерва:

— У нас борьба — контактный вид спорта. Нужны спарринг партнеры, желательно серьезно подготовленные. Не хватает в области такого количества равных партнеров. В любой области это проблема. Поэтому ребята из Караганды, из Кызылорды подъехали и мы вместе готовимся.

В зале детско-юношеской спортивной школы «Женіс» более 20 человек. Все они профессионалы своего дела. Денис Пилипенко занимается греко-римской борьбой уже 9 лет. За эти годы успел испытать себя во многих турнирах. На чемпионате Казахстана выступает в весовой категории 82 кг.

ДЕНИС ПИЛИПЕНКО, борец, г. Петропавловск:

— Сейчас подготовка идёт к чемпионату Казахстана среди взрослых. Уже две недели, как идёт сбор, еще 10 дней будет идти, и 29 — выезд на чемпионат. Призёр Казахстана по молодёжке, чемпион Казахстана по кадетам трехкратный, на чемпионате Азии и на чемпионате мира участвовал по кадетам.

Чемпионат Казахстана проводится в 10-ти весовых категориях. Сборную области на соревнованиях представят 10 борцов.



Валерия Сиваш