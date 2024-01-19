Сенатор Талгат Жунусов высказал обеспокоенность по поводу отсутствия доплат для воспитателей реабилитационных центров

Сенатор Талгат Жунусов высказал обеспокоенность по поводу отсутствия доплат для воспитателей специальных образовательных учреждений, включая реабилитационные центры, и поднял проблему дефицита мест в специальных дошкольных организациях.

Он также отметил недостаток мер по отслеживанию качества обучения в этих учреждениях и проблемы трудоустройства выпускников. Сенатор подчеркнул, что воспитатели и сотрудники данных учреждений не получили обещанного повышения зарплаты с 1 сентября. Он предложил повысить заработную плату воспитателям и рассмотреть возможность придания им статуса, соответствующего закону о статусе педагога.