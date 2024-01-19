Публичные слушания по повышению тарифов на свет и тепло

В Департамент комитета по регулированию естественных монополий поступила заявка от АО «Севказэнерго» и ТОО «Севказэнергосбыт» об изменении тарифа. Вопрос обсудили на публичном слушании. Действующий тариф АО «Севказэнерго» с 1 января — 4 059 тг., планируется поднять его до 4 350 тг.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Ключевыми факторами, которые влияют на изменение тарифной составляющей, являются уголь — сырье. В действующей тарифной смете заложено 2 300 тг., а фактическая цена закупки составляет более 3 000 тг. То есть 800 тенге вне тарифа — это наши прямые убытки. Вторая составляющая — заработная плата персонала. По тарифной смете она предусмотрена 181 тыс тг., а мы вышли с проектом заработной платы по статистике в отрасли непосредственно в регионе присутствия 189 тыс тг.

По словам Анатолия Казановского, на станции ТЭЦ 2 250 вакансий, но низкая оплата труда не позволяет привлечь квалифицированных специалистов. В последний раз тариф пересматривали в июле 2023 года, но тогда не учли выросшие цены на уголь, это принесло более 400 млн убытка. Повышение тарифа не перекроет эту недостачу, но позволит не накапливать новую. Похожие объяснения дал и представитель ТОО «Севкаэнергосбыт».

МАГАУИЯ САГЫНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Цена покупки электрической энергии у единого закупщика для ТОО «Севказэнергосбыт» с 1 января 2024 года была утверждена в сумме 12 тг. Ранее действовала цена 11,01 тг. То есть рост составил 99 тиын.

По словам Магауии Сагындыкова, повысились тарифы на услуги компаний, задействованных в энергоснабжении, и расходы «Севказэнергосбыта» на передачу электричества. В предложенном проекте средняя цена за свет составляет 24,76 тг/кВтч без НДС, сейчас киловатт в час стоит 21,13 тг. Но изменение цен неравномерно: население, бизнес, бюджетные организации и социально значимые объекты получат квитанции с разными тарифами. Свое отношение к вопросу выразили представители общественности.

Повышение стоимости тепло- и энергоснабжения компании планируют с 1 февраля этого года. Департамент комитета по регулированию естественных монополий рассмотрит заявки до этого срока, но может запросить дополнительную документацию. Окончательное решение будет вынесено с учетом публичного мнения и предоставленных оснований для изменения тарифа.

Анна Богословская