Нацбанк принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых. По данным Нацбанка, годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня.

“Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий”, — сообщил регулятор. Отмечается, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

“Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Нацбанк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным”, — отметили в Нацбанке.