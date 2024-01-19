Крещение Господне отмечают православные христиане

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Оно является одним из древних церковных праздников. В этот день соединяются Ветхий и Новый Заветы. Согласно Священным Писаниям, вода — это начало жизни, источник Божьей благодати. В половине девятого утра священнослужители провели таинство освящения воды.

С праздником всех православных североказахстанцев поздравил секретарь Петропавловской и Булаевской епархии Сергий Первушин.

СЕРГИЙ ПЕРВУШИН, секретарь Петропавловской и Булаевской епархии, протоиерей:

— Дорогие братья и сестры, я всех сердечно поздравляю с праздником Крещение Господне. В этот прекрасный день мы снова пришли на наш местный водоём, реку Есиль, для того, чтобы освятить воду, потому что в этот день, как мы говорим, «вод освящается естество». То есть в этот день Господь пришёл креститься на Иордан, хотя не имел в этом никакой нужды. Пришёл для того, чтобы исполнить своё предназначение, то есть принять все человеческие грехи и искупить их на кресте.

Считается, что освящённая вода обладает целебными и благодатными свойствами. В день праздника Богоявления люди приходят на реку, чтобы набрать святыни домой. Многие североказахстанцы изъявляют желание погрузиться в крещенскую прорубь.

— Каждый год, в основном, купаюсь. Вот, когда сильные морозы были, не пускали, тогда в отпуске были, а так каждый год, в основном.

— Уже 4-ый год, получается, окунаюсь. Всё классно. Всех поздравляю с Крещением, желаю всех благ.

— Поздравляю всех христианин с праздником, великим праздником, Крещением Господним. Желаю всем здоровья, счастья и побольше веры в Бога.

— Каждый год купаюсь. С праздником вас всех, с Крещением православным!

Данная традиция не предписывается церковным уставом. Придумали ее простые люди. Священнослужители говорят, что троекратное погружение в иордань не освобождает человека от грехов.

СЕРГИЙ ПЕРВУШИН, секретарь Петропавловской и Булаевской епархии, протоиерей:

— Сегодня, в этот день, многие приходят на реку, набирают воду. Кто-то хочет искупаться целиком. Поэтому одно могу сказать: это просто благочестивая традиция, в этот день искупаться. Никакого здесь догматического смысла нет. Грехи в купели не прощаются, понимаете, они прощаются только в таинстве исповеди, таинстве покаяния.

Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут окунуться в крещенскую воду дома. Для этого будет достаточно просто принять ванну. Волшебными свойствами в этот день наделяется вся водная стихия.



Валерия Филатова