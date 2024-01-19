6 случаев возгорания автотранспорта зарегистрировано с начала 2024 года

На брифинге в ДЧС говорили о возгораниях на транспорте. Зачастую они происходят не по вине водителей, а из-за плохого качества топлива или ненадлежащего техоборудования. С начала января зарегистрировано 6 возгораний машин, один случай — на грузовом автомобиле.

ЕРБОЛ МУХАНБЕТАЛИН, начальник отдела дознания ДЧС СКО:

— Здесь мы говорим и о бензине, и о маслах, и о краске, и о текстильных материалах, которые используются в качестве обивки и набивки салона автомобиля.

В целом в области с начала года произошло 27 пожаров. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

ЕРБОЛ МУХАНБЕТАЛИН, начальник отдела дознания ДЧС СКО:

— 17 января 2024 года по ул.Жумабаева, 19, кв. 3 произошел пожар в частном 4х квартирном жилом доме. В результате пожара на месте было обнаружено тело мужчины. По данному делу ведется досудебное дознание, причина пожара устанавливается.

70% пожаров приходится на жилой сектор. Основные причины их возникновения — нарушение правил пожарной безопасности. ЧС-ники призывают жителей области быть бдительными.

Камилла Карим