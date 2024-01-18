Роль Национальной гвардии РК в поддержании общественного порядка обсудили на конференции

Международная научно-практическая конференция прошла во Дворце школьников. Посвятили ее роли Национальной гвардии в обеспечении безопасности личности, общества и государства в реалиях современности. Активное участие приняли преподаватели и курсанты Академии Нацгвардии.

БАУЫРЖАН ТЛЕУЖАНОВ, заместитель начальника кафедры тактики служебно-боевого применения Академии Национальной гвардии РК:

— В современном мире существует концепция гибридной войны. Это когда нападающая сторона не прибегает к открытому военному вторжению, а использует скрытые операции и диверсии. Гибридная война происходит в рамках развития всего общества и человечества, будь то экономика, политика или идеология. Наши офицеры и курсанты проводят научные исследования в этом направлении и пишут статьи. Наши войска Национальной гвардии несут дежурство каждый день. Кроме того, при выполнении боевых задач необходима морально-психологическая подготовка.

Спикеры подготовили выступления на разные темы. Затронули историю, развитие и значимость Нацгвардии. Магистрант Академии, капитан Максат Ахметов подготовил речь на тему важности повышения квалификации офицеров.

МАКСАТ АХМЕТОВ, магистрант факультета послевузовского и дополнительного образования Академии Национальной гвардии РК:

— Тема моего доклада: «Важность повышения квалификации офицеров Национальной гвардии». Я привожу в пример учебно-методические сборы, обучающие курсы, спортивные сборы. В целом, могу сказать, что подготовка офицеров Национальной гвардии сейчас на высшем уровне. У нас имеется новое современное оборудование.

К слову, на страже государственной безопасности воинское формирование стоит уже четвертый десяток лет. 10 января Национальной гвардии РК исполнилось 32 года.

Валерия Филатова

