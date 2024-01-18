Полицейские встретились с дебоширами в рамках операции «Быт»

Группу петропавловцев, ранее привлекавшихся за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, пригласили в полицию для беседы со специалистами. Встречу организовали в рамках операции «Быт». Правонарушителей проинформировали о действующем ОМП, цель которого — предупреждение преступлений, выявление их причин и условий для совершения, а также правовое воздействие на правонарушителей.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Проведена встреча с лицами, состоящими на профилактических и списочных учетах ОВД, с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, замеченными в употреблении наркотических веществ, ранее судимыми, а также с лицами, совершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Полицейские, психолог и нарколог довели до собравшихся актуальную информацию: ужесточение ответственности за семейные скандалы, методы самоконтроля, рекомендации по сохранению психического здоровья. Особый акцент был сделан на ответственность за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

ВИТАЛИЙ:

— Да, в принципе, ничего нового, все известно до этого было. Только сроки новые появились, единственное. Да, изменения в законодательстве.

Полицейские просят граждан сообщать о возможных фактах семейно-бытовых проблем. Работает бесплатный телефон доверия «111», позвонив по которому можно получить консультацию о помощи жертвам бытового насилия. Кроме того, круглосуточно функционирует телефон «102».



Валерия Сиваш