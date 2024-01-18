Полицейские активизировали проверки владельцев гражданского оружия

С 15 января полицейские проводят акцию «Владелец». Сотрудники проверяют, насколько ответственно выполняют владельцы гражданского оружия требования по его хранению. Также ведётся работа по выявлению и изъятию незарегистрированного оружия. На сегодня выявлено 4 таких факта. В Кызылжарском районе у 39-летнего сельчанина в гараже обнаружено незарегистрированное гладкоствольное ружьё «ИЖ-18» и дополнительный ствол к нему. Собран материал по статье 482 Кодекса РК об административных правонарушениях. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Двое пенсионеров добровольно сдали ружья «ТОЗ-34» 12 калибра. Ещё один житель района занимается комиссионной продажей своего ружья. Всего за первые 3 дня акции полицейские проверили 1370 владельцев оружия. Выявили 11 нарушений правил хранения, 12 нарушений срока перерегистрации, 4 факта незаконного хранения оружия. Полицейские напоминают: только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его хранение.



Валерия Филатова