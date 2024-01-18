Более 120 ребят участвуют в чемпионате СКО по лыжным гонкам

В поселке Борки завершается чемпионат области по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Трехдневный турнир проходит с 15 января.

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ, главный судья соревнований:

— Возраст участников: 1 группа — 6-7-й, потом 8-9-й, 10-11-й, 12-й год и моложе. Соревнования проводятся ради популяризации лыжного спорта в области. Также для отбора более перспективных спортсменов для участия в чемпионате РК по лыжным гонкам. На первом месте пока идет Аккайынский район, второе место — интернат, третье — ДЮСШ Байболова.

Настрой у спортсменов боевой, каждый хочет быть первым в таком сложном виде спорта. Участвуют в турнире ребята из 7 районов области. Всего более 120 человек. В их числе — 15-летний Сергей Кравец. Он занимается лыжным спотом уже почти 9 лет.

СЕРГЕЙ КРАВЕЦ, участник соревнований:

— В лыжи я пришел, когда меня просто пригласили, когда я был маленький. Мне понравилось, ну и все пошло. С этого и началось все. Я иду к своей цели, чтобы стать заслуженным тренером.

В первый день турнира состоялись гонки в классическом стиле на дистанции 7,5 км для юношей, и 5 км для девушек. Во второй день спортсмены соревновались в свободном стиле. Завершился чемпионат смешанными эстафетами.

ДИАНА ЧУКЛИНА, участница соревнований:

— Я занимаюсь лыжами и биатлоном уже 6 лет. Мне очень нравился этот спорт. Он мне казался очень интересным, да и сейчас кажется.

Участники, показавшие наилучшие результаты, отправятся на республиканские соревнования в составе сборной Северо-Казахстанской области.



Валерия Сиваш