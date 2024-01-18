АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» возобновило работу межведомственной комиссии

МАГАУИЯ САГАНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— По инициативе городского акимата была разработана программа «IQala». Наша задача — максимально довести её до наших потребителей, потому что она улучшит коммуникацию, взаимоотношения между коммунальными службами и нашими потребителями.

Речь идёт о портале городских услуг, который в начале января запустили в Петропавловске. О нём говорили члены межведомственной комиссии, работу которой возобновило АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». В её состав вошли представители группы компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Кызылжар су», ТОО «Горгаз-сервис», государственных органов и общественных объединений областного центра. Цель комиссии — улучшить качество обслуживания и создать комфортные условия для потребителей. Такого же принципа придерживаются разработчики нового портала.

РОМАН ТЮКАНЬКО, представитель ТОО «Интегро»:

— Решение, которое объединяет все городские услуги в единой платформе, такое взаимодействие между жителям города и, можно так сказать, городскими властями, поставщиками услуг. Портал должен служить единой точкой доступа для граждан в секторе ЖКХ.

Специалисты ТОО «Интегро» разработали этот проект три года назад, тогда же его успешно запустили в столице. Петропавловск стал четвёртым городом страны, где адаптировали эту систему. Пользователям портала уже доступны 37 услуг коммунальных организацией, в будущем их количество увеличится. Обсудили участники межведомственной комиссии и новую форму единого платёжного документа. С его помощью можно единовременно оплатить все коммунальные услуги. При составлении новой формы учитывались частые обращения и нарекания потребителей.

Дарья Пышмынцева